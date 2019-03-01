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01.03.2019, 10:15

Пакистан сегодня отпустит индийского пилота

Пакистан сегодня отпустит индийского пилота - Фото
Фото: EPA

Индия приветствует решение Пакистана отпустить захваченного пилота, но о снижении градуса конфликта речи не ведет

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Индия приветствует решение Пакистана отпустить пилота, захваченного после воздушного боя 27 февраля. Вместе с тем, для властей Индии это не повод для деэскалации конфликта, пишет Reuters.

По данным CNN, пилота отпустят сегодня.

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Ранее в интервью CNN министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши предупоедил, что эскалация может привести к взаимному уничтожению двух стран, т.к. они обе обладают ядерным оружием.

Куреши назвал "жестом мира" решение отпустить индийского пилота.

"Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором", - подчеркнул он.

В воздушном бою в среду с пакистанской стороны участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Индия подняла по тревоге восемь самолетов - четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

Ранее сообщалось, что правительство Индии перебрасывает топливо для военной техники на границу с Пакистаном, а также строит более 14 тысяч подземных укрытий для размещения семей, живущих вдоль границы, на случай артиллерийских обстрелов.

До воздушного боя, утром 27 февраля, военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 и захватили в плен двоих пилотов.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном, где у власти религиозно-националистические силы.

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Теги: Индия, пакистан
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