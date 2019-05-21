Иран начал накапливать уран, Трамп пригрозил Тегерану "концом"

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Сразу же вслед за началом частичного выхода из международной ядерной сделки Иран в четыре раза нарастил производство низкообогащенного урана. Об этом пишет местное агентство IRNA.

Тегеран уведомил о таком ходе Международное агентство по атомной энергии. МАГАТЭ пока не отреагировало.

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По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, такое решение - это послание другим участником ядерной сделки о том, что его страна может увеличить производство, причем "в скором будущем" объем запасов низкообогащенного урана (3,67%) у них будет превышать 300 кг.

Камальванди подчеркнул, что Иран не намерен первым полностью выходить из ядерной сделки или окончательно расторгать ее.

В ответ на недавние заявления из Тегерана президент США Дональд Трамп посоветовал ближневосточному гиганту никогда больше не угрожать США, иначе в случае войны "это будет официальный конец Ирана".

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну якобы не могут позволить. Белый дом опроверг сообщения о планах отправить 120 000 военных в Персидский залив.

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