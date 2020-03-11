Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого Boeing-737 - посол

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого в Тегеране Boeing-737 украинской компании МАУ. Об этом в Тwitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, такое заявление сделал в Монреале на сессии Совета ICAO (Международная организация гражданской авиации) представитель Ирана Фархад Парвареш.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал Шевченко.

8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, однако потом признался, что якобы непреднамеренно сбил его ракетой.

15 февраля в Иране заявили, что не могут приступить к расшифровке черных ящиков Boeing-737, поскольку самописцы сильно повреждены, однако и не намерены передавать их другим странам.