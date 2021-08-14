Июль был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений – NOAA
Июль 2021 года был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдения. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
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"В этом случае первое место – наихудшее место. Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата создает для всего мира", – заявил администратор NOAA Рик Спинрад.
Ученые приводят такие данные рекордного месяца:
– Совокупная температура поверхности земли и океана была на 0,93 °C выше среднего значения за ХХ век (15,8 °C). Это сделало июль самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, которые начались 142 года назад. Показатели июля 2021 года на 0,01 °C побили рекорд 2016 года;
– В Северном полушарии температура поверхности суши была на 1,54 °C выше средних показателей и самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле (побит рекорд 2012 года).
– Региональные рекорды. В Азии июль 2021 года стал самым жарким июлем за всю историю наблюдений (побит рекорд 2010 года). В Европе – второй самый жаркий июль (рекорд был в 2018-м). В Северной и Южной Америке, Африке и Океании – оказался в десятке самых жарких июлей.
Ученые отмечают, что экстремальная жара – это отражение долгосрочных изменений климата, описанных в крупном отчете Межправительственной группе экспертов при ООН в этом месяце.
По прогнозу специалистов, весьма вероятно, что 2021 год войдет в десятку самых теплых лет за всю историю наблюдений.
- На стыке июня и июля 2021 года в Канаде была аномальная жара до +50 °C, она спровоцировала десятки смертей. 11 июля в Долине смерти в США была одна из самых высоких температур на Земле – +54 °C.
- В июле две ночи подряд в Киеве фиксировали рекордную жару.
- В конце июля на фоне аномальной жары в Турции начались масштабные лесные пожары, они стали крупнейшими в истории страны.
- 11 августа в Европе была зафиксирована рекордная жара – +48,8 °C на итальянском острове Сицилия.
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