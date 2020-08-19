Из-за COVID-19 в мире ожидается незапланированный бэби-бум

Из-за потери доступа к противозачаточным средствам и услугам с начала пандемии коронавируса многие женщины находятся во втором триместре беременности

Миллионы женщин во всем мире потеряли доступ к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает АР.

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Спустя несколько месяцев после начала пандемии многие женщины находятся уже во втором триместре, потому что не могут вовремя обратиться за помощью.

По данным организации Marie Stopes International, предоставляющей услуги, в 37 странах с января по июнь услуги оказали почти на 2 миллиона женщин меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Индии эта проблема коснулась 1,3 млн женщин. В результате организация ожидает 900 000 незапланированных беременностей во всем мире, а также 1,5 миллиона небезопасных абортов и более 3 000 случаев материнской смерти.

"Эти цифры могут значительно увеличиться, если услуги по планированию семьи должным образом не будут предоставляться в странах Латинской Америки, Африки и Азии", - отмечается в сообщении.

Зафиксированы факты подростковой беременности в Кении.

Всемирная организация здравоохранения в этом месяце сообщила, что 2/3 из 103 стран, опрошенных с 15 мая по 1 июля, сообщили о сбоях в предоставлении услуг по планированию семьи и контрацепции.

Фонд народонаселения ООН предупреждает о 7 млн нежелательных беременностей во всем мире на фоне коронавирусных блокировок.

15 июля французские врачи заявили о первом случае передачи коронавируса в утробе от матери к ребенку.

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Арина Толина

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