Жертву теракта в Новой Зеландии посмертно наградят за мужество

Фото: EPA

Гражданина Пакистана, который погиб при попытке обезвредить террориста-стримера в Новой Зеландии, правительство страны посмертно наградит за мужество. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем Twitter.

"Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который принял мученическую смерть, пытаясь остановить белого террориста. Его мужество будет отмечено государственной наградой", - сообщил он, добавив, что власти готовы оказать поддержку семьям пакистанцев, которые также стали жертвами расстрела.

Реклама

49-летний Наим Рашид был одним из девяти граждан Пакистана, погибших в мечети. Он пытался задержать преступника.

Читайте также: Теракт в Новой Зеландии. Почему террорист упомянул Украину

Днем 15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд.

Facebook удалил из социальной сети за одни сутки около 1,5 млн видеозаписей с массовым расстрелом людей, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке.