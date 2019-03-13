Жесткий Brexit: Европарламент согласовал чрезвычайные меры

Фото: EPA

В Европарламенте согласовали чрезвычайные меры на случай нерегулируемого выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это сделано для того, чтобы граждане и предприятия понесли минимальный урон в случае Brexit без соглашения. Принятые Европарламентом меры должны быть одобрены Советом стран ЕС.

Реклама

Согласно резолюции, принятой Европарламентом, студенты, находящиеся в Великобритании в рамках программы обмена Erasmus, должны иметь возможность завершить обучение в этой стране и после Brexit. По оценкам Еврокомиссии, сразу после Brexit 29 марта в Британии в рамках программы Erasmus будут находиться около 14 тысяч молодых людей из 27 стран Евросоюза.

Также должны быть продолжены программы ЕС по содействию миру между Ирландией и Северной Ирландией, воздушное сообщение между ЕС и Британией должно сохраниться в ограниченном объеме на прежних условиях. Эти правила должны быть сохранены и для туристических автобусов и грузового транспорта, однако лишь в том случае, если Великобритания согласится на аналогичный порядок в отношении Евросоюза.

Читайте также: Прогноз Джонсона: Сделка о Brexit будет "за 5 минут до полуночи"

Вчера британские законодатели вновь отвергли соглашение с ЕС, которое продвигала премьер Тереза Мэй. Теперь у депутатов остается несколько дней на то, чтобы либо поддержать вариант "развода без сделки", либо каким-то образом отсрочить дату выхода из ЕС.