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13.03.2019, 20:45

Жесткий Brexit: Европарламент согласовал чрезвычайные меры

Жесткий Brexit: Европарламент согласовал чрезвычайные меры - Фото
Фото: EPA

Принятые в ЕП меры должны быть одобрены Советом стран Евросоюза

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В Европарламенте согласовали чрезвычайные меры на случай нерегулируемого выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это сделано для того, чтобы граждане и предприятия понесли минимальный урон в случае Brexit без соглашения. Принятые Европарламентом меры должны быть одобрены Советом стран ЕС.

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Согласно резолюции, принятой Европарламентом, студенты, находящиеся в Великобритании в рамках программы обмена Erasmus, должны иметь возможность завершить обучение в этой стране и после Brexit. По оценкам Еврокомиссии, сразу после Brexit 29 марта в Британии в рамках программы Erasmus будут находиться около 14 тысяч молодых людей из 27 стран Евросоюза.

Также должны быть продолжены программы ЕС по содействию миру между Ирландией и Северной Ирландией, воздушное сообщение между ЕС и Британией должно сохраниться в ограниченном объеме на прежних условиях. Эти правила должны быть сохранены и для туристических автобусов и грузового транспорта, однако лишь в том случае, если Великобритания согласится на аналогичный порядок в отношении Евросоюза.

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Вчера британские законодатели вновь отвергли соглашение с ЕС, которое продвигала премьер Тереза Мэй. Теперь у депутатов остается несколько дней на то, чтобы либо поддержать вариант "развода без сделки", либо каким-то образом отсрочить дату выхода из ЕС.

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Теги: Великобритания, европарламент, brexit
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