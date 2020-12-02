Как в США. Найденный в Румынии монолит исчез – из-за него начали расследование: фото
Румынский металлический монолит, расположенный в районе города Пьятра-Нямц, исчез спустя через 4 дня после его появления. Ранее такой же монолит исчез в пустыне штата Юта в США. Об этом сообщает местное издание digi24.ro.
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Reuters пишет, что строение исчезло "в мгновение ока так же тихо, как и было возведено на прошлой неделе".
"Неизвестный человек, по всей видимости, плохой местный сварщик, сделал это. Теперь все, что осталось – это всего лишь небольшая дыра, покрытая каменистой почвой", – сообщает агентство со ссылкой на румынских журналистов.
Отмечается, что у конструкции из листового металла были плохо сварены швы, а по факту установления монолита уже начато расследование местными правоохранителями. Оказалось, что он установлен в зоне археологических раскопок.
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