Канада ввела санкции против нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности РФ

Канадское правительство ввело дополнительные санкции против нефтегазового и промышленного секторов страны-оккупанта России. Таким образом были расширены введенные ранее ограничительные меры в этой сфере.

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В ночь на 15 июля было запрещено "предоставление двух производственных услуг российским предприятиям нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности", написала пресс-служба канадского МИД.

Теперь гражданам и компаниям Канады запрещено оказывать РФ или любому физлицу там промышленные услуги, которые связаны с черной металлургией, производством готовых металлических изделий, компьютеров, электроники, оптики, электрооборудования и транспортных средств, а также промышленные услуги в области наземного транспорта и транспортировки по трубопроводам.

У компаний в Канаде есть два месяца, чтобы закрыть актуальные контракты с физ- и юрлицами в РФ.

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Евгений Пилипенко

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