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Канада ввела санкции против нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности РФ

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 07:56
Канада ввела санкции против нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности РФ - Фото
Иллюстрация: flagstore.ca

Канадское правительство ввело дополнительные санкции против нефтегазового и промышленного секторов страны-оккупанта России. Таким образом были расширены введенные ранее ограничительные меры в этой сфере.

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В ночь на 15 июля было запрещено "предоставление двух производственных услуг российским предприятиям нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности", написала пресс-служба канадского МИД.

Теперь гражданам и компаниям Канады запрещено оказывать РФ или любому физлицу там промышленные услуги, которые связаны с черной металлургией, производством готовых металлических изделий, компьютеров, электроники, оптики, электрооборудования и транспортных средств, а также промышленные услуги в области наземного транспорта и транспортировки по трубопроводам.

С середины июня 2022-го трубопровод Северный поток, которым ФРГ получает газ из РФ, работал на 40% мощности. 11 июля его остановили "на 10 суток". Москва говорит, что это связано с техпроблемами, но в Украине, ФРГ и Канаде считают это отговоркой, а на деле – шантажом Кремля поставками газа. Несмотря на это, 10 июня Оттава решила вернуть ФРГ турбину: Берлин с облегчением принял решение, его поддержали и в США. Украина призвала отменить передачу турбины. Канадский премьер Трюдо назвал решение "очень трудным". По данным СМИ, исключение из санкций для Siemens будет действовать еще два года, и за это время в Канаду можно будет отвезти на обслуживание и вывезти обратно до 6 турбин. Диаспора в Канаде подала в суд из-за возвращения турбины.

У компаний в Канаде есть два месяца, чтобы закрыть актуальные контракты с физ- и юрлицами в РФ.

Читайте мнение: Историческое решение: Канада готовится конфисковывать активы РФ для репараций Украине 

Евгений Пилипенко
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