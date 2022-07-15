Канада ввела санкции против нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности РФ
Канадское правительство ввело дополнительные санкции против нефтегазового и промышленного секторов страны-оккупанта России. Таким образом были расширены введенные ранее ограничительные меры в этой сфере.
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В ночь на 15 июля было запрещено "предоставление двух производственных услуг российским предприятиям нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности", написала пресс-служба канадского МИД.
Теперь гражданам и компаниям Канады запрещено оказывать РФ или любому физлицу там промышленные услуги, которые связаны с черной металлургией, производством готовых металлических изделий, компьютеров, электроники, оптики, электрооборудования и транспортных средств, а также промышленные услуги в области наземного транспорта и транспортировки по трубопроводам.
У компаний в Канаде есть два месяца, чтобы закрыть актуальные контракты с физ- и юрлицами в РФ.
- 24 февраля Канада отменила разрешения на весь импорт из РФ.
- В марте Оттава ввела санкции против Роснефти и Газпрома, Дерипаски, Пескова и пропагандистов, Усманова, Абрамовича, МО РФ, против 160 членов Совфеда РФ.
- В апреле санкции затронули дочерей Путина, главу Центробанка и близких к Кремлю олигархов.
- В мае Канада ввела санкции против четырех компаний РФ и 22 россиян, включая Кабаеву.
- В июне она усилила санкции: запрещено оказывать услуги нефтегазовым предприятиям, объявлено о новых мерах против РФ, РБ и украинских коллаборантов.
- В июле Канада ввела санкции против пропагандистов РФ и запретила импорт российского золота.
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