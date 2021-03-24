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Канада ввела санкции против России за Навального

24.03.2021, 18:03
Канада ввела санкции против России за Навального - Фото
Алексей Навальный (фото - ЕРА)

Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за покушения на оппозиционного политика Алексея Навального и его тюремного заключения. Об этом сообщает МИД Канады.

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В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, уполномоченный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов.

В сообщении МИД Канады говорится, что введенные санкции – часть согласованных дипломатических усилий по давлению на высокопоставленных лиц в российской администрации, "причастных к покушению на убийство Алексея Навального, его дальнейшему судебному преследованию", а также к преследованию и насилию против участников акций в поддержку оппозиционера.

"Российское правительство неоднократно демонстрировало свое нежелание уважать основные права своего народа... Вместе со своими партнерами Канада будет продолжать усиливать давление на российское правительство с целью безоговорочного освобождения Навального и его незаконно задержанных сторонников. Грубые нарушения прав человека в России не останутся без ответа", – сказал глава МИД Канады Марк Гарно.

  • 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты. 
  • 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
  • 25 февраля оппозиционера этапировали из Москвы.
  • 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против топ-чиновников России за отравление Навального.
Вадим Ребрина
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Россия санкции канада алексей навальный права человека
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