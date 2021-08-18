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Китай готов признать Талибан как новую власть в Афганистане, Россия и США раздумывают – FT

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 10:24
Китай готов признать Талибан как новую власть в Афганистане, Россия и США раздумывают – FT - Фото
Иллюстративное фото - Getty Images

Китай готов официально признать Талибан в качестве легитимной власти Афганистана. Пекин мог бы работать в ООН над тем, чтобы положить конец обозначению Талибана как террористической организации. Об этом пишет FT со ссылкой на высокопоставленных дипломатов из Азии.

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"Мы надеемся, что талибы в Афганистане объединили все стороны и создают политическую основу, которая отвечает национальным условиям Афганистана и закладывает основу для прочного мира в Афганистане", – сказал Гэн Шуанг, заместитель постоянного представителя Китая при ООН.

Издание, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что Пекин будет стремится использовать дипломатические и экономические стимулы, чтобы убедить Талибан встать на путь мирного восстановления. Кроме того, китайская сторона, как уже сообщалось ранее, готова потратить деньги на финансирование восстановления критически важной инфраструктуры в Афганистане. 

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос признания талибов в качестве официальной власти зависит от того, как они поведут себя в ближайшие дни и недели.

"Сейчас в Кабуле сложилась хаотичная ситуация, когда у нас даже нет правящего органа (Дипмиссия США – ред.). Поэтому было бы слишком рано заниматься этим вопросом", – цитирует слова Салливана Голос Америки

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не спешит признавать Талибан в качестве законной власти в Афганистане, однако Россия видит "позитивные процессы" в Кабуле. 

"Мы не торопимся с признанием также, как и все остальные страны. Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил", – сказал он, передает пропагандистское агентство ТАСС.

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Станислав Стороженко
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ООН Сергей Лавров Афганистан талибан Джейк Салливан Гэн Шуанг
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