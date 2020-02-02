Китайским геймерам дарят порно-игру, чтобы не выходили из дома

Скриншот игры Mirror

Китайские любители компьютерных игр теперь имеют возможность бесплатно получить хентай-игру Mirror. Об этом ообщает PC GamesN.

Компания-разработчик игры делает это, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране.

Игроки в Китае могут зайти на сайт с игрой, зарегистрировать свои телефонные номера, чтобы подтвердить местонахождение и получить бесплатную копию.

"Чтобы избежать заражения 2019 nCoV, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 000 копий игр чтобы у вас была компания. Пожалуйста, примите наш подарок и будьте сильными", - заявили разработчики.

Mirror запустили в 2018 году, она получила второй лучший титул года по отзывам Steam.

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