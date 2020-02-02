Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китайским геймерам дарят порно-игру, чтобы не выходили из дома

Китайским геймерам дарят порно-игру, чтобы не выходили из дома - Фото
Скриншот игры Mirror
02.02.2020, 15:50

Разработчики отдают бесплатно 45 000 копий игры

Китайские любители компьютерных игр теперь имеют возможность бесплатно получить хентай-игру Mirror. Об этом ообщает PC GamesN.

Компания-разработчик игры делает это, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране.

Игроки в Китае могут зайти на сайт с игрой, зарегистрировать свои телефонные номера, чтобы подтвердить местонахождение и получить бесплатную копию.

"Чтобы избежать заражения 2019 nCoV, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 000 копий игр чтобы у вас была компания. Пожалуйста, примите наш подарок и будьте сильными", - заявили разработчики.

Mirror запустили в 2018 году, она получила второй лучший титул года по отзывам Steam.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
  • С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.
  • LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

Читайте также: Пока без паники. От гриппа реальнее умереть, чем от коронавируса. Интервью с микробиологом

Еще по теме
Напишите нам
порно коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 