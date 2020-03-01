Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 15:00

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Гибель турецких военных. 27 февраля авиация режима сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России нанесла удар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб. По уточненным сегодня данным минобороны Турции, количество погибших военных увеличилось с 33 до 36 человек, более 30 получили ранения.

Реакция Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих. По состоянию на 29 февраля, уже уничтожены свыше 2100 сторонников Асада.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня объявил о проведении операции Весенний щит на северо-западе Сирии в ответ на авиаудар по позициям турецких военных.

Министр подчеркнул, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии, а их задача – предотвращение преступлений режима Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. При попытке атаковать турецкие Военно-воздушные силы уничтожили два истребителя Су-24 режима Асада.

Реакция Сирии. Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, угрожая сбивать турецкие самолеты, поскольку "любая воздушная цель будет признана враждебной и будет сбита".

По данным сирийского агентства SANA, Турция потеряла два беспилотника.

Реакция ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "с обеспокоенностью" наблюдает за ситуацией на границе стран ЕС и Турции. По данным Международной организации по миграции, в ночь на 1 марта более 13 000 мигрантов собрались на греко-турецкой границе.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

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