Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 18:00

Гибель турецких военных. 27 февраля авиация режима сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России нанесла удар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб. По уточненным сегодня данным минобороны Турции, количество погибших военных увеличилось с 33 до 36 человек, более 30 получили ранения.
Реакция Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих.
Действия Турции в Сирии. По состоянию на 29 февраля, по данным Турции, уничтожены свыше 2100 сторонников Асада.
Армия Турции разрушила военный аэродром сил режима Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Удар по аэродрому был нанесен 29 февраля ударными БПЛА и артиллерией турецкой армии.
Отряды умеренной сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии за последние сутки выбили сторонников Асада из девяти селений в Идлибе. Под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.
Действия Турции в отношении России. В Стамбуле полиция задержала главного редактора турецкого бюро российского агентства Sputnik Махира Бозтепе и трех журналистов, а также проводит обыски в Sputnik.
На фоне эскалации в Сирии турецкое государственное агентство Анадолу напомнило: "Крым - это Украина" и посвятило большой материал 6-летию незаконной аннексии украинского полуострова.
Реакция ЕС. Греция обвинила Турцию в распространении ложной информации в отношении мигрантов, которые пытаются попасть из этой страны в Евросоюз. Греческое МИД сообщило, что на территорию страны не пустили 10 000 мигрантов, в то время как министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила через свою границу со странами ЕС более 75 000 мигрантов.
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