Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 18:00

Алеппо, Сирия (Фото: Youssef Badawi/ЕРА)

Гибель турецких военных. 27 февраля авиация режима сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России нанесла удар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб. По уточненным сегодня данным минобороны Турции, количество погибших военных увеличилось с 33 до 36 человек, более 30 получили ранения.



Реакция Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих.

Действия Турции в Сирии. По состоянию на 29 февраля, по данным Турции, уничтожены свыше 2100 сторонников Асада.

Армия Турции разрушила военный аэродром сил режима Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Удар по аэродрому был нанесен 29 февраля ударными БПЛА и артиллерией турецкой армии.

Отряды умеренной сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии за последние сутки выбили сторонников Асада из девяти селений в Идлибе. Под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

Действия Турции в отношении России. В Стамбуле полиция задержала главного редактора турецкого бюро российского агентства Sputnik Махира Бозтепе и трех журналистов, а также проводит обыски в Sputnik.

На фоне эскалации в Сирии турецкое государственное агентство Анадолу напомнило: "Крым - это Украина" и посвятило большой материал 6-летию незаконной аннексии украинского полуострова.

Реакция ЕС. Греция обвинила Турцию в распространении ложной информации в отношении мигрантов, которые пытаются попасть из этой страны в Евросоюз. Греческое МИД сообщило, что на территорию страны не пустили 10 000 мигрантов, в то время как министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила через свою границу со странами ЕС более 75 000 мигрантов.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит , что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

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