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Коронавирус. Польша и Украина возглавили антирейтинг Европы по суточной смертности

28.04.2021, 06:28
Коронавирус. Польша и Украина возглавили антирейтинг Европы по суточной смертности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Польша и Украина – страны Европы с наивысшим числом умерших среди больных коронавирусом за сутки. Об этом сообщает портал Worldometers, на котором сводят в одну таблицу официальные сообщения правительств о пандемии COVID-19.

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 На первом месте рейтинга расположилась Польша, которая вчера сообщала о 460 умерших за сутки среди больных коронавирусом. Украина – вторая (432 летальных исхода). Вслед за ними – Россия (392), Италия (373) и Германия (354).

В то же время Украина – третья в Европе по числу новых выздоровевших от COVID-19 за сутки (17 391). На первых двух местах – Франция (36 802) и Германия (21 300). Четвертое и пятое места – Италия (14 688) и Польша (12 031) соответственно.

По суточной заболеваемости Украина – пятая в Европе (7915 новых случаев COVID-19 за 26 апреля). Перед ней – Россия (8053), Италия (10 404), Германия (19 009) и Франция (30 317).

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Марк Сировой
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