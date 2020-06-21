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Коронавирус. После рекордной заболеваемости число больных за сутки уменьшилось

Коронавирус. После рекордной заболеваемости число больных за сутки уменьшилось - Фото
Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO
21.06.2020, 07:30

Общее число заражений COVID-19 в мире приближается к 9 млн. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявили в США, Бразилии и России

За прошедшие сутки (UTC O) в мире зафиксировано 156 923 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это примерно на 24 000 инфицированных меньше, чем при установленной днем ранее рекордной суточной заболеваемости, передает Worldometers.

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За сутки зарегистрировали 4428 (5078 – днем ранее) умерших и 112 990 (109 018) выздоровевших.

Всего за время пандемии COVID-19 выявили 8 908 556 человек, умерли 466 266 заболевших. 4 733 454 пациентов смогли одолеть недуг.

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Динамика эпидемии в странах, где выявили больше всего заболевших коронавирусной инфекцией:

1. США – всего выявлено 2 330 578 (+33 388 за сутки) пациентов, 33 388 (+573) человек умерли, 972 941 выздоровели (+16 880).

2. Бразилия – 1 079 139 (+31 571), 50 058 (+968), 543 186 (+22 826).

3. Россия – 576 952 (+7889), 8002 (+161), 334 592 (+10 186).

4. Индия – 411 727 (+15 915), 13 277 (+307), 228 181 (+13 975).

5. Великобритания – 303 110 (+1295), 42 589 (+128), информация о выздоровевших отсутствует.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.
  • За 19 июня в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

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Марк Сировой
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Россия пандемия коронавирус COVID-19
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