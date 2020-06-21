Коронавирус. После рекордной заболеваемости число больных за сутки уменьшилось

За прошедшие сутки (UTC O) в мире зафиксировано 156 923 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это примерно на 24 000 инфицированных меньше, чем при установленной днем ранее рекордной суточной заболеваемости, передает Worldometers.
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За сутки зарегистрировали 4428 (5078 – днем ранее) умерших и 112 990 (109 018) выздоровевших.
Всего за время пандемии COVID-19 выявили 8 908 556 человек, умерли 466 266 заболевших. 4 733 454 пациентов смогли одолеть недуг.
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Динамика эпидемии в странах, где выявили больше всего заболевших коронавирусной инфекцией:
1. США – всего выявлено 2 330 578 (+33 388 за сутки) пациентов, 33 388 (+573) человек умерли, 972 941 выздоровели (+16 880).
2. Бразилия – 1 079 139 (+31 571), 50 058 (+968), 543 186 (+22 826).
3. Россия – 576 952 (+7889), 8002 (+161), 334 592 (+10 186).
4. Индия – 411 727 (+15 915), 13 277 (+307), 228 181 (+13 975).
5. Великобритания – 303 110 (+1295), 42 589 (+128), информация о выздоровевших отсутствует.
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