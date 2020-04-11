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Коронавирус. Заболели 1,7 млн человек, выздоровели 377 000: последние данные

Коронавирус. Заболели 1,7 млн человек, выздоровели 377 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
11.04.2020, 07:27

В мире с начала пандемии выздоровели 376 677 пациентов, умерли от COVID-19 102 674 человек

По состоянию на утро 11 апреля, в мире заболели 1 698 416  людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 376 677, умерли 102674. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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США находятся на первом месте по наибольшему числу зараженных – 501 419 (всего 18 769 смертей, 29 078 выздоровевших).

За минувшие в стране сутки умерли 2108 человек. Этот показатель самым высоким с начала пандемии, днем ранее от коронавируса скончались 1783 человека.

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Испания – на втором месте, в стране заболели 158 273, выздоровели 55 668, летальных случаев – 16 081.

Италия – на третьем, заразились COVID-19 147 577, выздоровели 30 455, умерли  18 849.

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Франция – на четвертом, заболели 125 931 человек, выздоровели 25 195, умерли 13 215.

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Германия - на пятом (122 171), выздоровели 53 913, умерли 2 736.

Китай – на шестом (83 003), выздоровели 77 844, умерли 3343.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • По состоянию на 20:00 10 апреля в мире зафиксировано 1 666 707 случаев заражения коронавирусом, 100 437 человек умерли, 369 956 – выздоровели. 

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Арина Толина
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