Коронавирус. Заболели 1,7 млн человек, выздоровели 377 000: последние данные

По состоянию на утро 11 апреля, в мире заболели 1 698 416 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 376 677, умерли 102674. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.
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США находятся на первом месте по наибольшему числу зараженных – 501 419 (всего 18 769 смертей, 29 078 выздоровевших).
За минувшие в стране сутки умерли 2108 человек. Этот показатель самым высоким с начала пандемии, днем ранее от коронавируса скончались 1783 человека.
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Испания – на втором месте, в стране заболели 158 273, выздоровели 55 668, летальных случаев – 16 081.
Италия – на третьем, заразились COVID-19 147 577, выздоровели 30 455, умерли 18 849.
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Франция – на четвертом, заболели 125 931 человек, выздоровели 25 195, умерли 13 215.
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Германия - на пятом (122 171), выздоровели 53 913, умерли 2 736.
Китай – на шестом (83 003), выздоровели 77 844, умерли 3343.
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