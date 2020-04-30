Коронавирус. Заболели 3,2 млн человек, выздоровели более 1 млн: последние данные

По данным на утро 30 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 220 830 человек, 228 239 умерли, 1 000 983 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В CША больше всего зараженных, COVID-19 заболели 1 064 572 человек, зафиксированы 61 669 летальных случаев, выздоровели 147 411 пациентов.
Испания находится на втором месте, 236 899 зараженных , 24 275 летальных случаев, 132 929 выздоровевших.
Читайте также: ВОЗ о коронавирусе: худшее еще впереди
Италия – на третьем, заболели 203 591, летальных случаев 27 682, 71 252 выздоровевших.
На четвертом - Франция – 166 420 случаев, 24 087 умерли, 46 886 выздоровели.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
На пятом - Великобритания – 161 539 случаев, 21 678 умерли, данных о выздоровевших нет.
На шестом - Германия – 159 912 заболевших, 6 467 умерли, 120 400 выздоровели.
Турция – на седьмом, 117 589 заболевших, умерли 3 081, выздоровели 44 040.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Россия – на восьмом, заболели 99 399 человек, умерли 972, выздоровели 10 285.
Иран – на девятом, 93 657 зараженных, 5 967 умерли, 73 791 выздоровели.
Китай – на десятом, 82 863 заболели, 4633 умерли, 77 610 выздоровели.
Читайте также: Коронавирус. Над Нью-Йорком поднялись истребители в поддержку медиков – фото