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Коронавирус. Заболели 3,2 млн человек, выздоровели более 1 млн: последние данные

Коронавирус. Заболели 3,2 млн человек, выздоровели более 1 млн: последние данные - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
30.04.2020, 07:58

C начала пандемии в мире умели от COVID-19 228 239 человек

По данным на утро 30 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 220 830 человек, 228 239 умерли, 1 000 983 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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В CША больше всего зараженных, COVID-19 заболели 1 064 572 человек, зафиксированы 61 669 летальных случаев, выздоровели 147 411 пациентов.

Испания находится на втором месте, 236 899 зараженных , 24 275 летальных случаев, 132 929 выздоровевших.

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Италия – на третьем, заболели  203 591, летальных случаев 27 682, 71 252 выздоровевших.

На четвертом - Франция – 166 420 случаев, 24 087 умерли, 46 886 выздоровели.

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На пятом - Великобритания – 161 539 случаев, 21 678 умерли, данных о выздоровевших нет.

На шестом - Германия – 159 912 заболевших, 6 467 умерли, 120 400 выздоровели.

Турция – на седьмом, 117 589 заболевших, умерли 3 081, выздоровели 44 040.

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Россия – на восьмом, заболели 99 399 человек, умерли 972, выздоровели 10 285.

Иран – на девятом, 93 657 зараженных, 5 967 умерли, 73 791 выздоровели.

Китай – на десятом, 82 863 заболели, 4633 умерли, 77 610 выздоровели.

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Арина Толина
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