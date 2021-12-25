Кремль говорит, что у НАТО нет дедлайна по ответу на ультиматум РФ, но хотели бы поскорее

У НАТО и США нет дедлайна по ответу на список требований России по "гарантиям безопасности" в Европе, но Россия хотела бы получить ответ "как можно скорее". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому госагентству ТАСС.

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"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", – сказали в Кремле.

Там также уточнили, что переговоры РФ и НАТО по "гарантиям безопасности", вероятно, состоятся в январе: "Мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы". Если на этих консультациях "будут достигнуты конкретные договоренности", говорят в Кремле, возможна новая встреча Путина и президента США Джо Байдена. Сейчас же о такой встрече "речи не идет".

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Владислав Сердюк

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