Литва начала депортировать нелегальных мигрантов из Беларуси
Гражданина Камеруна выслали вчера из Литвы в страну происхождения. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна не может мириться с незаконным пребыванием в ней иностранцев, сообщает пресс-служба МВД Литвы.
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По словам Билотайте, после высылки гражданина Камеруна решения будут приниматься и по другим нелегальным мигрантам. Пограничники и департамент миграции Литвы обрабатывают ходатайства о предоставлении убежища, полученные от мигрантов, и будут на основании имеющейся информации принимать решение о предоставлении статуса или депортации.
"Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из Литвы будут высланы. Мы не можем мириться с незаконным пребыванием в нашей стране", – заявила Билотайте.
В 2021 году по данным МВД Литвы литовско-беларусскую границу нелегально пересекли 4026 человек.
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