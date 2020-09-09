Лукашенко назначил нового генпрокурора: он преследовал правозащитников по приказу КГБ
Новый генпрокурор Беларуси Швед был в санкционном списке Европейского союза после выборов 2010 года, на которых победил Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа новым генпрокурором страны, передает госСМИ БЕЛТА.
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В 2012-м Швед попал в санкционный список Европейского союза за преследование по приказу КГБ известного правозащитника Алеся Беляцкого из правозащитного центра Весна. В решении о санкциях отмечается, что Беляцкий активно защищал и помогал пострадавшим от репрессий после выборов президента 2010 года.
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Также Швед попал в санкционный список ЕС в 2011 году. Тогда его вводили против "лиц, ответственных за нарушения международных избирательных стандартов на президентских выборах 2010-го, подавление гражданского общества и демократической оппозиции".
Оппозиционный беларуско-польский канал Белсат также сообщает, что именно по жалобе Шведа в минском офисе канала в прошлом году был проведен обыск. "Он обратился в Следственный комитет с просьбой об открытии уголовного дела", – пишет издание.
По данным Белсата, выпустившись из Беларуского госуниверситета (БГУ) в 1996 году, Швед работал в прокуратуре. До последнего времени возглавлял комитет судебных экспертиз.
"Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", – прокомментировал назначение Лукашенко.
Лукашенко также сообщил, что у предшественника Шведа, Александра Конюка, который девять лет был генпрокурором, "есть желание поработать на дипломатической службе".
- В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем Лукашенко.
- 3 сентября Лукашенко назначил Ивана Тертеля новым главой КГБ. Он был в санкционном списке ЕС как "ответственный за репрессивную политику против демократической оппозиции и гражданского общества".
- После этого ситуация в Беларуси обострилась. 6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих, на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками. 7 сентября похитили лидера протестов Марию Колесникову. На следующий день ее пытались выдворить из страны, но она разорвала паспорт на границе с Украиной.
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