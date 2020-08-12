Лукашенко назвал основу протестующих "безработными с криминальным прошлым"

Президент Беларуси не указал, на чем основываются его суждения о том, что протестующие безработны

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вышедших против него демонстрантов безработными с криминальным прошлым и предупредил, чтобы все трудоустроились. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - сказал он, не указав, откуда взял данные о трудоустройстве и биографии демонстрантов.

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Политик добавил, что "необходимо изучить всех, кто не работает", и предложить им работу. Он также предупредил "обуржуазившихся граждан": не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве".

Комментируя нынешнюю ситуацию в стране он сказал, что сейчас главная задача власти и Совбеза - "обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования госорганов управления".

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Марк Сировой

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