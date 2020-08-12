Беларусы в деревне пришли с обращением к местной власти. Их жестоко избили: фото

Сегодня днем в деревне Лебедево Минской области людей, которые принесли коллективное обращение о ситуации в стране главе сельского исполкома, избил и задержал ОМОН. Об этом пишет Рэгіянальная газета.

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Жители агрогородка, около 10 человек, вместе с депутатом Лебедевского сельсовета Александром Гримотем принесли заявление, но в этот момент, пишет корреспондент издания с места событий, к людям "подскочили милиционеры, начали жестоко избивать, нецензурно ругаться и кричать: "Вы хотите уничтожить страну?"

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Депутат, который ранее работал участковым инспектором, также задержан.

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Фото: Настасся Уткіна, Зоя Хруцкая / Рэгіянальная газета