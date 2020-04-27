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"Меня люди на вилы поднимут". Лукашенко считает, что Беларуси карантин не нужен

"Меня люди на вилы поднимут". Лукашенко считает, что Беларуси карантин не нужен - Фото
Александр Лукашенко (скриншот из эфира Belta.by)
27.04.2020, 14:59

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что карантин и комендантский час ввести можно, но людям это не нужно

В Беларуси нет необходимости вводить карантин. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает Belta.

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По словам Лукашенко, если будет необходимость, власти страны введут и карантин, и комендантский час, но на данный момент "нашим людям это не надо".

"Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", - заявил Лукашенко. Он отметил, что Беларусь не закрыла границы, не остановила предприятия, а на Пасху людям не запрещалось ходить в церкви и на кладбища.

  • 17 марта президент Беларуси Александр Лукашенко перечислил свои "методы профилактики" против коронавирусной инфекции: водка, сауна и работа.
  • 22 марта Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, уехавших за границу после предупреждений о пандемии коронавируса.
  • 13 апреля Лукашенко сказал, что в стране "чисто" от коронавируса не умер ни один человек, а всему виной "букет хронических заболеваний, которые у них были".
  • 16 апреля президент Беларуси высказал точку зрения, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – это хороший урок для людей, имеющих вредные привычки, "наркоманов и курцов".
  • Сегодня Беларусь обогнала Украину по количеству заболевших COVID-19: в стране 10 463 заболевших.

Читайте также: Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать

Денис Юдин
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