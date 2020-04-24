Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками из-за "медлительности" женщин

Мэр японского города Осака Итиро Мацуи заявил, что женщины якобы тратят больше времени на покупки, чем мужчины. Об этом сообщает Reuters.
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Он сказал это, когда речь зашла о социальном дистанцировании, которое необходимо для предотвращения распространения коронавируса в городе. Также Мацуи призвал людей реже посещать магазины.
"Когда женщина идет (в магазин - ред.)... это займет время", - сказал Мацуи, говоря с мужчиной-репортером. "Если бы это был ты, если бы тебе сказали взять то или это, ты бы пошел прямо... и пошел домой", - заявил он, добавив, что "для мужчин также хорошо ходить по магазинам, избегая контактов".
Пользователи соцсетей негативно отнеслись к словам мэра Осаки.
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