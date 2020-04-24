Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками из-за "медлительности" женщин

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Мэр японского города Осака Итиро Мацуи заявил, что женщины якобы тратят больше времени на покупки, чем мужчины. Об этом сообщает Reuters.

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Он сказал это, когда речь зашла о социальном дистанцировании, которое необходимо для предотвращения распространения коронавируса в городе. Также Мацуи призвал людей реже посещать магазины.

"Когда женщина идет (в магазин - ред.)... это займет время", - сказал Мацуи, говоря с мужчиной-репортером. "Если бы это был ты, если бы тебе сказали взять то или это, ты бы пошел прямо... и пошел домой", - заявил он, добавив, что "для мужчин также хорошо ходить по магазинам, избегая контактов".

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к словам мэра Осаки.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Специфического лечения болезни пока нет, терапия направлена на борьбу с симптомами и поддержку иммунитета.

началась вспышка заболевания В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

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