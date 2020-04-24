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Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками из-за "медлительности" женщин

Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками из-за "медлительности" женщин - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
24.04.2020, 12:00

Мэр японского города Осака подвергся критике из-за его слов о том, что женщины якобы тратят больше времени на покупки, чем мужчины

Мэр японского города Осака Итиро Мацуи заявил, что женщины якобы тратят больше времени на покупки, чем мужчины. Об этом сообщает Reuters

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Он сказал это, когда речь зашла о социальном дистанцировании, которое необходимо для предотвращения распространения коронавируса в городе. Также Мацуи призвал людей реже посещать магазины.

"Когда женщина идет (в магазин - ред.)... это займет время", - сказал Мацуи, говоря с мужчиной-репортером. "Если бы это был ты, если бы тебе сказали взять то или это, ты бы пошел прямо... и пошел домой", - заявил он, добавив, что "для мужчин также хорошо ходить по магазинам, избегая контактов".

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к словам мэра Осаки. 

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Владислав Сердюк
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