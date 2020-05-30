Меркель не поедет к Трампу на саммит G7: назвали причину

Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7). Об этом сообщает Politico.

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По словам пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Зайберта, причина отказа - пандемия коронавируса.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - отметил Зайберт.

Он уточнил, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации из-за пандемии коронавируса в мире.

Саммит G7 был запланирован на конец июня в Вашингтоне, в состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

CША - на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 793 630 человек. На утро 30 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 033 754 человек, 366 890 умерли, 2 661 120 выздоровели,

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