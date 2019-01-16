Меркель заявила о готовности Германии к жесткому Brexit - Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель после отказа британского парламента поддержать вариант соглашения о выходе из ЕС от премьера Терезы Мэй заявила о готовности Берлина к "жесткому" Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Меркель сожалеет о том, что парламент Британии проголосовал против предложенного соглашения о "Брексит", и считает, что "теперь дело за британской стороной".

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"Мы хотим свести ущерб к минимуму, ведь с выходом Британии из ЕС ущерб будет... Конечно, мы попытаемся найти упорядоченное решение, но мы также готовы к жесткому варианту выхода (Британии из Евросоюза)", - отметила она.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.

Теперь в течение трех дней Мэй должна представить парламенту "план Б".

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