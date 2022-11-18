MH17. Австралия призвала Россию экстрадировать виновных в крушении Боинга

Австралия призвала Россию экстрадировать признанных виновными в крушении над Украиной самолета Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сообщает BBC.

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"Мы призываем Россию выдать осужденных, чтобы они могли предстать перед судом за свое чудовищное преступление", — сказала австралийский министр.

На борту лайнера находились 38 граждан Австралии.

Вчера, 17 ноября, суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, выпущенной с временно оккупированной территории.

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Вадим Ребрина

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