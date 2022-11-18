MH17. Австралия призвала Россию экстрадировать виновных в крушении Боинга
18.11.2022, 17:18
MH17 (фото - EPA)
Австралия призвала Россию экстрадировать признанных виновными в крушении над Украиной самолета Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы призываем Россию выдать осужденных, чтобы они могли предстать перед судом за свое чудовищное преступление", — сказала австралийский министр.
На борту лайнера находились 38 граждан Австралии.
- Вчера, 17 ноября, суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.
- Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, выпущенной с временно оккупированной территории.
Читайте также: Украинцы не настроены ждать приговора Путину восемь лет – Данилов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии