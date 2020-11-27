МИД Франции отказалось признавать Карабах независимым государством

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что правительство страны не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах независимым государством, несмотря на заявление Сената от 25 ноября.

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Госсекретарь по туризму Жан-Батист Лемуан отметил, что пока еще ни одно государство в мире не признало Карабах и что Франция будет работать над урегулированием крабахского конфликта путем переговоров.

В числе прочего, будет обсуждаться и будущий статус этой территории, но исход переговоров не может быть известен заранее и в одностороннем порядке, подчеркнул Лемуан.

25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.

На следующий день в Баку заявили, что резолюция Франции не имеет никакого значения и назвали ее "клочком бумаги".

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Дарья Мостовая

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