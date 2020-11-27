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МИД Франции отказалось признавать Карабах независимым государством

27.11.2020, 10:28
МИД Франции отказалось признавать Карабах независимым государством - Фото
Нагорный Карабах (depositphotos.com)

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что правительство страны не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах независимым государством, несмотря на заявление Сената от 25 ноября.

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Госсекретарь по туризму Жан-Батист Лемуан отметил, что пока еще ни одно государство в мире не признало Карабах и что Франция будет работать над урегулированием крабахского конфликта путем переговоров.

В числе прочего, будет обсуждаться и будущий статус этой территории, но исход переговоров не может быть известен заранее и в одностороннем порядке, подчеркнул Лемуан.

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Дарья Мостовая
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