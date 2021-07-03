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Мигранты на границе с Беларусью. Литовские пограничники применили оружие

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 22:32
Мигранты на границе с Беларусью. Литовские пограничники применили оружие - Фото
Фото: pasienis.lt

На границе с Беларусью литовские пограничники применили слезоточивый газ и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух в ходе задержания восьмерых мигрантов. Об этом сообщает Управление охраны госграницы МВД Литвы.

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Сообщается о задержании 116 мигрантов, 111 из них – в муниципалитете города Друскининкай. За последние два дня пограничники Друскининкайского самоуправления задержали 179 иностранцев, нелегально пересекших границу с Беларусью.

Во время одного задержания, сообщает пограничное ведомство, восьмеро мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказывали им сопротивление. Пограничники применили слезоточивый газ и сделали два предупредительных выстрела в воздух, на некоторых нарушителей надели наручники.

В МВД Литвы сообщают, что все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Решается вопрос размещения задержанных.

В этом году из Беларуси в Литву пытались въехать 938 нелегальных мигрантов. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году. 

Вадим Ребрина
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беларусь литва миграция
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