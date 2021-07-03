Мигранты на границе с Беларусью. Литовские пограничники применили оружие
На границе с Беларусью литовские пограничники применили слезоточивый газ и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух в ходе задержания восьмерых мигрантов. Об этом сообщает Управление охраны госграницы МВД Литвы.
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Сообщается о задержании 116 мигрантов, 111 из них – в муниципалитете города Друскининкай. За последние два дня пограничники Друскининкайского самоуправления задержали 179 иностранцев, нелегально пересекших границу с Беларусью.
Во время одного задержания, сообщает пограничное ведомство, восьмеро мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказывали им сопротивление. Пограничники применили слезоточивый газ и сделали два предупредительных выстрела в воздух, на некоторых нарушителей надели наручники.
В МВД Литвы сообщают, что все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Решается вопрос размещения задержанных.
В этом году из Беларуси в Литву пытались въехать 938 нелегальных мигрантов. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии "как оружие против Литвы".
- 2 июля Frontex отправило подкрепление в Литву и Латвию в связи с резким увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси.
- В тот же день в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за нелегальной миграции.
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