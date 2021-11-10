Миграционный кризис на границе ЕС. Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель говорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с нелегалами на границе Беларуси и Евросоюза. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В беседе Меркель подчеркнула, что использование нелегалов режимом беларусского диктатора Александра Лукашенко бесчеловечно и совершенно неприемлемо.

Также она попросила Путина "повлиять на режим в Минске", говорится в отчете.

Читайте также: "Это был вопрос №1". Украина готова к польско-беларускому сценарию на границе – СНБО

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.