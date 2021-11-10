Миграционный кризис на границе ЕС. Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко
10.11.2021, 18:59
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: EPA)
Канцлер Германии Ангела Меркель говорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с нелегалами на границе Беларуси и Евросоюза. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
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В беседе Меркель подчеркнула, что использование нелегалов режимом беларусского диктатора Александра Лукашенко бесчеловечно и совершенно неприемлемо.
Также она попросила Путина "повлиять на режим в Минске", говорится в отчете.
СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия".
- 9 ноября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у Лукашенко в Москве "есть руководитель", с которым они "хотят восстановить Российскую империю".
- Сегодня эксперт по иностранным делам СДПГ предложил направлять в Украину нелегальных мигрантов из Беларуси. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов предложил социал-демократам Германии взять мигрантов к себе домой.
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