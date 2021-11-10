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Миграционный кризис на границе ЕС. Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 18:59
Миграционный кризис на границе ЕС. Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель говорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с нелегалами на границе Беларуси и Евросоюза. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

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В беседе Меркель подчеркнула, что использование нелегалов режимом беларусского диктатора Александра Лукашенко бесчеловечно и совершенно неприемлемо.

Также она попросила Путина "повлиять на режим в Минске", говорится в отчете.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Елизавета Кумбер
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Ангела Меркель владимир путин беларусь мигранты александр лукашенко миграционный кризис
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