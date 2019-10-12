Минфин США получил новые полномочия для санкций против Турции

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп наделил Федеральное казначейство новыми исполнительными полномочиями. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отныне министерство финансов США сможет, по согласованию с Трампом и главой Госдепартамента Майклом Помпео, вводить новые санкции в отношении любого лица, имеющего связи с правительством Турции.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт 10 октября предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке Сирии будет иметь последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать террористическую организацию Исламское государство.

Страны Европейского союза обсудят возможное введение санкций против Турции в связи с ее операцией на севере Сирии на ближайшем саммите ЕС, который состоится на следующей неделе в Брюсселе, заявила французский министр по делам ЕС Амели где Моншален.

Большинство государств ЕС резко осудило турецкую операцию против сирийских курдов. Совет безопасности ООН вчера по требованию ряда европейских стран за закрытыми дверями обсудил ситуацию в Сирии. Никаких заявлений по итогам обсуждения было принято.

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