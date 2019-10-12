Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минфин США получил новые полномочия для санкций против Турции

Минфин США получил новые полномочия для санкций против Турции - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
12.10.2019, 13:37

Ограничения могут быть введены в отношении любого лица, имеющего связи с правительством Турции

Президент США Дональд Трамп наделил Федеральное казначейство новыми исполнительными полномочиями. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отныне министерство финансов США сможет, по согласованию с Трампом и главой Госдепартамента Майклом Помпео, вводить новые санкции в отношении любого лица, имеющего связи с правительством Турции.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт 10 октября предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке Сирии будет иметь последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать террористическую организацию Исламское государство.

Страны Европейского союза обсудят возможное введение санкций против Турции в связи с ее операцией на севере Сирии на ближайшем саммите ЕС, который состоится на следующей неделе в Брюсселе, заявила французский министр по делам ЕС Амели где Моншален.

Большинство государств ЕС резко осудило турецкую операцию против сирийских курдов. Совет безопасности ООН вчера по требованию ряда европейских стран за закрытыми дверями обсудил ситуацию в Сирии. Никаких заявлений по итогам обсуждения было принято.

Читайте также: Из Сирии ударили по Турции: обстреляли из миномета, есть жертвы

Читайте также: Турция обстреляла спецназ США на севере Сирии

Напишите нам
дональд трамп Турция Сирия санкции
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 