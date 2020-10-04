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"Мне намного лучше". Заболевший коронавирусом Трамп опубликовал новое видеообращение

04.10.2020, 07:40
Дональд Трамп (скриншот видео Real Donuld Trump, Twitter)

Президент США Трамп считает, что скоро выздоровеет от COVID-19. Он уверен: коронавирус будет "побежден сокрушительно"

В Twitter президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусной болезнью COVID-19. появилось новое видеообращение.

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На ролике американский лидер говорит, что чувствует себя лучше. В то же время не уточняется, где и когда было сделано видео.

"Когда я пришел сюда (госпиталь, – ред.), я чувствовал себя не очень хорошо. Я чувствую себя намного лучше сейчас. Мы прилагаем все усилия, чтобы я вернулся", – сказал он.

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Трамп несколько раз поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает. Он считает, что скоро вернется в строй. Трамп также заверил, что его жена Мелания, которая тоже болеет COVID-19, "чувствует себя очень хорошо".

"Мы победим этот коронавирус или как вы его называете. И мы победим его сокрушительно", – сказал президент США.  

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Марк Сировой
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