"Мне намного лучше". Заболевший коронавирусом Трамп опубликовал новое видеообращение

Президент США Трамп считает, что скоро выздоровеет от COVID-19. Он уверен: коронавирус будет "побежден сокрушительно"

В Twitter президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусной болезнью COVID-19. появилось новое видеообращение.

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На ролике американский лидер говорит, что чувствует себя лучше. В то же время не уточняется, где и когда было сделано видео.

"Когда я пришел сюда (госпиталь, – ред.), я чувствовал себя не очень хорошо. Я чувствую себя намного лучше сейчас. Мы прилагаем все усилия, чтобы я вернулся", – сказал он.

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Трамп несколько раз поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает. Он считает, что скоро вернется в строй. Трамп также заверил, что его жена Мелания, которая тоже болеет COVID-19, "чувствует себя очень хорошо".

"Мы победим этот коронавирус или как вы его называете. И мы победим его сокрушительно", – сказал президент США.

2 октября стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. Сначала он решил продолжать работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить предвыборные поездки.

3 октября Трамп сообщил, что едет в госпиталь. По данным CNN, у президента США повысилась температура.

Вчера СNN сообщали, что в последние сутки жизненные показатели Трампа "были тревожными", AP писали, что ему якобы давали кислород в Белом доме до госпитализации. В то же время врач Трампа заверял, что президент чувствует себя хорошо.

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Марк Сировой

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