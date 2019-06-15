Молдова. Конституционный суд отменил вызвавшие кризис решения

Новое правительство Молдовы (фото - EPA)

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения об окончании срока формирования правительства, роспуск парламента и назначение экс-премьер-министра Павла Филипа исполняющим обязанности президента, повлекшие политический кризис в стране. Об этом объявил председатель КС Михай Поалелунжь, передает Укринформ.

"В ближайшее время на сайте КС будет опубликован пресс-релиз о принятом решении об аннулировании всех принятых решений в период с 7 по 9 июня 2019", - заявил председатель КС.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент.

9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

В РФ сказали, что федерализации хочет глава Демпартии олигарх Плахотнюк. Додон обвинил Плахотнюка в подготовке его убийства с помощью "одесской группировки" и сказал, что "не отступит".

14 июня Демпартия отказалась от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса. Глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк срочно уехал из Молдовы после объявления об отставке бывшего правительства.