UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы уже видели это кино". Белый дом – о ситуации на границах России и Украины

03.04.2021, 15:58
Джен Псаки (фото - ЕРА)

США уже видели "кино" с сообщениями об агрессии России на границах Украины и будут обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У нее спросили, беспокоит ли ее "дезинформация России" о действиях на границе с Украиной.

"Это постоянная тема. Мы уже видели это "кино", кампании дезинформации, которые Россия проводила в прошлом о ее агрессии на границе с Украиной", – сказала Псаки.

Псаки сказала, что США обеспокоены и наблюдают за происходящим.

"Мы будем говорить об этом с нашей стороны, а также будем разговаривать об этом с нашими партнерами в Европе", – добавила спикер Белого дома.

Читайте также: Путин снова бряцает оружием и угрожает. США обещают помощь Украине: что происходит

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войска РФ Донбасс граница Крым белый дом джен псаки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 