"Мы уже видели это кино". Белый дом – о ситуации на границах России и Украины

США уже видели "кино" с сообщениями об агрессии России на границах Украины и будут обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У нее спросили, беспокоит ли ее "дезинформация России" о действиях на границе с Украиной.

"Это постоянная тема. Мы уже видели это "кино", кампании дезинформации, которые Россия проводила в прошлом о ее агрессии на границе с Украиной", – сказала Псаки.

Псаки сказала, что США обеспокоены и наблюдают за происходящим.

"Мы будем говорить об этом с нашей стороны, а также будем разговаривать об этом с нашими партнерами в Европе", – добавила спикер Белого дома.

Читайте также: Путин снова бряцает оружием и угрожает. США обещают помощь Украине: что происходит

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.