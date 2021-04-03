"Мы уже видели это кино". Белый дом – о ситуации на границах России и Украины
США уже видели "кино" с сообщениями об агрессии России на границах Украины и будут обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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У нее спросили, беспокоит ли ее "дезинформация России" о действиях на границе с Украиной.
"Это постоянная тема. Мы уже видели это "кино", кампании дезинформации, которые Россия проводила в прошлом о ее агрессии на границе с Украиной", – сказала Псаки.
Псаки сказала, что США обеспокоены и наблюдают за происходящим.
"Мы будем говорить об этом с нашей стороны, а также будем разговаривать об этом с нашими партнерами в Европе", – добавила спикер Белого дома.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения. США также повысили уровень наблюдения своих войск в Европе, сообщали американские СМИ.
- 31 марта глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. В тот же день глава Госдеп США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с главой МИД Дмитрием Кулебой.
- 1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Андреем Тараном заявил, что США не оставят Украину и не допустят агрессии России.
- 2 апреля президент США Джо Байден и Зеленский поговорили по телефону. США не оставят Украину наедине с агрессором, подвел итоги разговора украинский президент.
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