Военные в Мьянме стреляют по протестующим. В столицу ввели танки – видео

Протесты в Мьянме продолжают набирать обороты: после отключения интернета военные, захватившие власть в стране, начали стрелять в протестующих. Чуть позже на улицах столицы Янгон были замечены танки, сообщает Aljazeera.

Armored vehicles and army trucks rolled around might night in Yangon after recent military coup, while people organized self-defense group protecting own security. pic.twitter.com/KlIDIap79Y — Wa Lone (@walone4) February 14, 2021

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По словам местных жителей, военные использовали против гражданского населения не резиновые пули, а настоящее оружие.

Current situation in Myitt Kyi Nar (northern Myanmar)

Military shoot citizens with real gun, not rubber bullet.pic.twitter.com/1HASuXvqOs — Khin Pyae Sone Kyaw (@KhinPyaeSoneKy5) February 14, 2021

К вечеру воскресенья, 14 февраля, танки появились на улицах и других крупных городов, а с утра понедельника в Янгон пригнали дополнительную спецтехнику и четыре водомета.

Меж тем, помимо уличных протестов, жители Мьянмы решили продемонстрировать свое неповиновение "новой власти" еще и путем объявления забастовок. В стране остановились заводы, фабрики, госпредприятия, а также была парализована работа отдельных участков железнодорожных путей.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".

На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

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Дарья Мостовая

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