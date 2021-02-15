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Военные в Мьянме стреляют по протестующим. В столицу ввели танки – видео

15.02.2021, 08:34
Военные в Мьянме стреляют по протестующим. В столицу ввели танки – видео - Фото
В Янгон въехали танки (фото - Linn Bo Bo_EPA)

Протесты в Мьянме продолжают набирать обороты: после отключения интернета военные, захватившие власть в стране, начали стрелять в протестующих. Чуть позже на улицах столицы Янгон были замечены танки, сообщает Aljazeera.

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По словам местных жителей, военные использовали против гражданского населения не резиновые пули, а настоящее оружие.

К вечеру воскресенья, 14 февраля, танки появились на улицах и других крупных городов, а с утра понедельника в Янгон пригнали дополнительную спецтехнику и четыре водомета.

Меж тем, помимо уличных протестов, жители Мьянмы решили продемонстрировать свое неповиновение "новой власти" еще и путем объявления забастовок. В стране остановились заводы, фабрики, госпредприятия, а также была парализована работа отдельных участков железнодорожных путей.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

Читайте также: В Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фото

Дарья Мостовая
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