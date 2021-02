Военные в Мьянме стреляют по протестующим. В столицу ввели танки – видео

Протесты в Мьянме продолжают набирать обороты: после отключения интернета военные, захватившие власть в стране, начали стрелять в протестующих. Чуть позже на улицах столицы Янгон были замечены танки, сообщает Aljazeera.

Armored vehicles and army trucks rolled around might night in Yangon after recent military coup, while people organized self-defense group protecting own security. pic.twitter.com/KlIDIap79Y