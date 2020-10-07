На госТВ Беларуси объяснили, зачем они "переименовали" Украину, Польшу и Литву

В Беларуси объяснили, зачем на госТВ "переименовали" Украину, Польшу и Литву. Говорят, что это ответ на непризнание Александра Лукашенко президентом

В Беларуси объяснили "переименование" Украины, Польши и Литвы на государственном телеканале СТВ желанием "подчеркнуть наше общее и славное прошлое", уточнив, что титры – это ответ на непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом заявил глава государственного Беларуского союза журналистов Андрей Кривошеев, сообщает TUT.by.

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По мнению Кривошеева, подписание Украины, Польши и Литвы названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие", "подчеркивало общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство".

При этом он не скрывает, что эти титры стали ответом на заявления стран-соседей Беларуси: "Беларусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, или не должны касаться наших партнеров. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, об инаугурации заранее не сообщалось.

Многие европейские страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси, к их заявлениям присоединился и глава МИД Дмитрий Кулеба.

3 октября госТВ Беларуси "переименовало" Украину, Польшу и Литву.

Владислав Сердюк

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