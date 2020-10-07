На госТВ Беларуси объяснили, зачем они "переименовали" Украину, Польшу и Литву
В Беларуси объяснили, зачем на госТВ "переименовали" Украину, Польшу и Литву. Говорят, что это ответ на непризнание Александра Лукашенко президентом
В Беларуси объяснили "переименование" Украины, Польши и Литвы на государственном телеканале СТВ желанием "подчеркнуть наше общее и славное прошлое", уточнив, что титры – это ответ на непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом заявил глава государственного Беларуского союза журналистов Андрей Кривошеев, сообщает TUT.by.
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По мнению Кривошеева, подписание Украины, Польши и Литвы названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие", "подчеркивало общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство".
При этом он не скрывает, что эти титры стали ответом на заявления стран-соседей Беларуси: "Беларусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, или не должны касаться наших партнеров. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге".
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