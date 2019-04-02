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02.04.2019, 13:04

На границе ядерных держав Индии и Пакистана стрельба: есть жертвы

На границе ядерных держав Индии и Пакистана стрельба: есть жертвы - Фото
Фото: EPA

По предварительным данным, погибли семь человек

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Сегодня, 2 апреля, на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка между военными, погибли по меньшей мере семь человек по обе стороны. Об этом сообщает The Associated Press.

Командование пакистанской армии заявило о "неспровоцированном" обстреле со стороны подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир. Индийская сторона тоже обвинила Пакистан - военные чиновники говорят, что был открыт минометный обстрел вдоль так называемой линии контроля.  

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В Пакистане сообщили, что трое военнослужащих погибли и один мирный житель ранен. 

С индийской стороны в числе погибших один военный и двое мирных жителей, один из которых ребенок. Кроме того, по меньшей мере 18 гражданских и пять военнослужащих получили ранения. 

Пакистан заявил, что военные "дали эффективный ответ". 

Вчера, 1 апреля, ВВС Индии подняли по тревоге два истребителя Су-30МКИ после того, как у индийской границы был обнаружен пакистанский беспилотник. В ответ на это, как сообщает NDTV, Пакистан поднял в воздух два истребителя F-16 американского производства.  

27 февраля 2019 года ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 и захватили в плен двух пилотов, одного из которых 1 марта освободили. 4 марта перестрелки в спорной зоне возобновились

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы.  

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Теги: перестрелка, погибшие, Индия, пакистан, Кашмир
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