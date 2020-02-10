NASA отменили запуск корабля к МКС за две минуты до старта

Ракета Antares с космическим кораблем Cygnus (фото - NASA)

Запуск ракеты-носителя Antares с беспилотным грузовым кораблем Cygnus NG-13 к Международной космической станции был отменен за две минуты до старта. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Причиной отмены в NASA называют внештатные показатели наземного вспомогательного оборудования. Об этом же заявляют и Northrop Grumman - производители Cygnus.

Смотрите также: Иран не смог вывести спутник на орбиту

Центр управления полетами NASA в Космическом центре Джонсон в Хьюстоне сообщил экипажу МКС, что Northrop Grumman оценит попытку запуска 10 февраля, однако прогноз погоды не является благоприятным.

Планировалось, что б еспилотный космический корабль Cygnus NG-13 с именным названием S.S. Robert Lawrence Jr. отвезет на МКС грузы для научных и промышленных экспериментов, продукты, расходные материалы, запчасти для станции и прочее: всего около 3401 кг.

Смотрите также: Трансляция запуска SolO. Он сделает уникальные фото Солнца: видео