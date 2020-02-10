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NASA отменили запуск корабля к МКС за две минуты до старта

NASA отменили запуск корабля к МКС за две минуты до старта - Фото
Ракета Antares с космическим кораблем Cygnus (фото - NASA)
10.02.2020, 07:04

Сначала запуск отложили на 5 минут, а затем и вовсе отменили

Запуск ракеты-носителя Antares с беспилотным грузовым кораблем Cygnus NG-13 к Международной космической станции был отменен за две минуты до старта. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Причиной отмены в NASA называют внештатные показатели наземного вспомогательного оборудования. Об этом же заявляют и Northrop Grumman - производители Cygnus.

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Центр управления полетами NASA в Космическом центре Джонсон в Хьюстоне сообщил экипажу МКС, что Northrop Grumman оценит попытку запуска 10 февраля, однако прогноз погоды не является благоприятным.

  • Планировалось, что беспилотный космический корабль Cygnus NG-13 с именным названием S.S. Robert Lawrence Jr. отвезет на МКС грузы для научных и промышленных экспериментов, продукты, расходные материалы, запчасти для станции и прочее: всего около 3401 кг.

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