NASA отменили запуск корабля к МКС за две минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares с беспилотным грузовым кораблем Cygnus NG-13 к Международной космической станции был отменен за две минуты до старта. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Причиной отмены в NASA называют внештатные показатели наземного вспомогательного оборудования. Об этом же заявляют и Northrop Grumman - производители Cygnus.
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Центр управления полетами NASA в Космическом центре Джонсон в Хьюстоне сообщил экипажу МКС, что Northrop Grumman оценит попытку запуска 10 февраля, однако прогноз погоды не является благоприятным.
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