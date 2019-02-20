НАТО ответил на угрозу Путина нацелить ракеты на США

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Заявления президента России Владимира Путина с угрозами в адрес союзников НАТО неприемлемы, заявили в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - сказал заместитель представителя НАТО Пирса Казале.

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Он добавил, что альянс не хочет новой гонки вооружений и не намерен разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

Ранее сегодня Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.