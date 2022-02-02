Назарбаева лишают возможности пожизненно влиять на политику Казахстана
Сегодня, 2 февраля, в Казахстане депутаты проголосовали за поправки к закону – они позволят не согласовывать с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым ключевую политику страны. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
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Поправки предусматривают внесение изменений в статью "О первом президенте" и позволят лишить Назарбаева пожизненных постов главы Ассамблеи народа и Совета безопасности страны.
Депутаты оставили возможность для бывшего лидера выступать в правительстве и парламенте, он по-прежнему будет членом Конституционного совета республики.
Как уточняется, чтобы ограничения полномочий Назарбаева вступили в силу, документ должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.
Главные направления внутренней и внешней политики начали согласовывать с Назарбаевым в 2010 году после внесения изменений в этот же конституционный закон.
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