"Не знаю ее". Трамп отреагировал на показания Йованович

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы не знает экс-посла США в Украине Мари Йованович. Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает The Hill.

"Я действительно не знаю ее. Но если вы посмотрите в расшифровку (звонка Зеленскому, - ред.), президент Украины тоже не был ее фанатом... Я уверен, что она - очень хорошая женщина, просто я не много знаю о ней", - сказал Трамп.

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Во время телефонного разговора с Зеленским Трамп назвал Йованович "неприятной", а Зеленский заявил, что отношение Йованович к нему было "далеко не лучшим" и она якобы не приняла бы его в качестве президента Украины "достаточно хорошо".

Вчера были опубликованы показания Йованович перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Трампа, в которых она рассказала о давлении Трампа на чиновников с целью ее увольнения с должности посла в Украине.

11 октября Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma.

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