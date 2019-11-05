"Не знаю ее". Трамп отреагировал на показания Йованович

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы не знает экс-посла США в Украине Мари Йованович. Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает The Hill.
"Я действительно не знаю ее. Но если вы посмотрите в расшифровку (звонка Зеленскому, - ред.), президент Украины тоже не был ее фанатом... Я уверен, что она - очень хорошая женщина, просто я не много знаю о ней", - сказал Трамп.
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Во время телефонного разговора с Зеленским Трамп назвал Йованович "неприятной", а Зеленский заявил, что отношение Йованович к нему было "далеко не лучшим" и она якобы не приняла бы его в качестве президента Украины "достаточно хорошо".
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