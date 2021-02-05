""Неконституционное разбирательство". Трамп отказался давать показания по делу импичмента
Члены Конгресса направили 45-му президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой выступить с показаниями на предстоящем судебном процессе по делу о его импичменте. Но бывший глава государства отказался, сославшись, что этот процесс не имеет ничего общего с конституцией, передает CNN.
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В запросе конгрессмены указали, что поскольку Трамп оспаривает отдельные факты нарушения им закона, ему необходимо объяснить свое поведение, дав показания в суде под присягой.
На это юристы Трампа ответили, что подобный запрос означает, что Конгресс не может собрать весомые доказательства вины Трампа. "Использование конституции для открытия дела об импичменте – это слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", – отметили правозащитники.
"Неконституционность" процесса юристы обосновали тем, что на момент открытия дела Трамп уже не был президентом и что он не подстрекал участников беспорядков к штурму Капитолия.
По словам советника экс-президента Джейсона Миллера, Трамп заявил, что "не будет давать никаких показаний в ходе неконституционного разбирательства".
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы, их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.
- 13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию". Процесс по импичменту в Сенате должен начаться 9 февраля.
- 4 февраля Трампа пригласили дать показания в деле по импичменту.
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