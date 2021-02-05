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""Неконституционное разбирательство". Трамп отказался давать показания по делу импичмента

05.02.2021, 10:14
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Члены Конгресса направили 45-му президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой выступить с показаниями на предстоящем судебном процессе по делу о его импичменте. Но бывший глава государства отказался, сославшись, что этот процесс не имеет ничего общего с конституцией, передает CNN.

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В запросе конгрессмены указали, что поскольку Трамп оспаривает отдельные факты нарушения им закона, ему необходимо объяснить свое поведение, дав показания в суде под присягой.

На это юристы Трампа ответили, что подобный запрос означает, что Конгресс не может собрать весомые доказательства вины Трампа. "Использование конституции для открытия дела об импичменте – это слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", – отметили правозащитники.

"Неконституционность" процесса юристы обосновали тем, что на момент открытия дела Трамп уже не был президентом и что он не подстрекал участников беспорядков к штурму Капитолия.

По словам советника экс-президента Джейсона Миллера, Трамп заявил, что "не будет давать никаких показаний в ходе неконституционного разбирательства".

Читайте также: От Трампа ушли адвокаты – менее чем за две недели до суда по импичменту

Дарья Мостовая
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