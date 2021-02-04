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Трампа пригласили в Конгресс США давать показания в деле по импичменту

04.02.2021, 22:18
Трампа пригласили в Конгресс США давать показания в деле по импичменту - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Сегодня, 4 февраля, ведущий менеджер по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа Джейми Раскин направил письмо Трампу с просьбой дать под присягой показания до или во время процесса импичмента в Сенате о своем поведении 6 января. Об этом сообщается на сайте судебной власти Палаты представителей.

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Как отмечается, письмо отправили после того, как юридическая группа бывшего президента Трампа подала заявление в ответ на статью об импичменте, отрицающее неопровержимые факты о поведении президента 6 января и до 6 января, и утверждающее, что Трамп "превосходно выполнял свою роль президента, всегда делая то, что он думал было в лучших интересах американского народа".

Раскин предложил Трампу дать показания под присягой, включая перекрестный допрос, начиная с понедельника, 8 февраля, но не позднее, чем в четверг, 11 февраля.

"Если вы отклоните это приглашение, мы сохраняем за собой все права, включая право установить в суде, что ваш отказ от дачи показаний поддерживает сильные отрицательные выводы относительно ваших действий (и бездействия) 6 января 2021 года", – написал Раскин.

Наталия Медведева
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