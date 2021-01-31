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От Трампа ушли адвокаты – менее чем за две недели до суда по импичменту в Сенате

31.01.2021, 16:48
От Трампа ушли адвокаты – менее чем за две недели до суда по импичменту в Сенате - Фото
Дональд Трамп (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

Сегодня, 31 января, команда адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа, работавших по делу об импичменте, ушли от него из-за разногласий по поводу правовой стратегии – чуть больше, чем за неделю до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, это удар для Трампа, который приложил много усилий, чтобы найти юристов, готовых заняться его делом. 

И теперь, по информации источников CNN, когда на следующей неделе должны быть представлены юридические документы, а суд назначен на несколько дней позже, Трамп продолжает цепляется за свою идею о мошенничестве на выборах и внезапно оказался без юридических представителей.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что от Трампа ушла команда из пяти адвокатов, поскольку Трамп хотел, чтобы они говорили на суде о массовых фальсификациях на выборах и о том, что выборы были украдены, а не сосредоточились на законности осуждения президента после того, как он покинул свой пост.

Как отмечается, адвокаты не успели получить авансовые платежи и письмо о намерениях так и не было подписано.

Наталия Медведева
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