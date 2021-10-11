Новым канцлером Австрии станет глава МИД Шалленберг

Должность канцлера Австрии займет министр иностранных дел Александер Шалленберг. Об этом журналистам рассказал вчера, 10 октября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает DW.

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"Нынешний правительственный кризис окончен", – заявил президент Австрии.

Шалленберг сменит на должности канцлера Себастьяна Курца, подавшего в отставку на фоне коррупционного скандала.

Шалленбергу 52 года, он юрист и профессиональный дипломат. Журналисты отмечают, что он во многом придерживается политики Курца, особенно в вопросе проблем миграции.

Ван дер Беллен также пообещал сегодня, 11 октября, привести к присяге вместе с Шалленбергом и нового главу МИД Австрии, но его имени пока не назвал.

Курц был назначен канцлером в 2017 году, когда партия АНП победила на досрочных парламентских выборах.

В мае 2019-го правительство Курца отправили в отставку после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Тогда СМИ опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Через полгода в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. На них вновь победила АНП, возглавляемая Курцом.

Несколько дней назад австрийские правоохранители пришли с обысками в офис Курца в Вене. Обыски были связаны с обвинениями в коррупции при публикации рекламы и опросов. В 2016 году Минфин Австрии заказал исследования в ежедневнике Österreich и профинансировал издание на сумму около 1,1 млн евро. В публикациях Курц, который тогда был министром иностранных дел Австрии, представлен в положительном свете.

9 октября 2021 года Курц подал в отставку.

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Денис Юдин

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