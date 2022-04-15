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NYT: Уничтожение под Днепром словацкого С-300 – фейк для успокоения российских летчиков

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 09:47
NYT: Уничтожение под Днепром словацкого С-300 – фейк для успокоения российских летчиков - Фото
C-300 (скриншот)

Заявление руководства российских оккупантов, что около Днепра якобы разбомблен переданный ВСУ словацкий комплекс ПВО С-300, – кремлевский фейк "для успокоения нервов" летчиков ВКС РФ. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

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В партии поставки было, утверждает газета, четыре пусковые установки, радары и 48 ракет. Ранее эта система была развернута в Нитре, городе к востоку от Братиславы. Это самый крупный военный объект, который до сих пор отправляла страна НАТО в помощь Украине.

Издание пишет, что россияне "проморгали" передачу Украину ЗРК – и решили взамен распространять очередную порцию лжи.

"Надь назвал это "фейковой новостью", очевидно, направленной на то, чтобы спасти лицо России и успокоить нервы российских пилотов, которые летят бомбить Украину. Он сказал, что в понедельник (11 апреля, – ред.) разговаривал с министром обороны Украины, и его заверили, что "эта система работает и работает хорошо", и что в Днепре ее нет", – пишет NYT.

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Евгений Пилипенко
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