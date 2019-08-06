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Обама призвал отказаться от лидеров, разжигающих ненависть

Обама призвал отказаться от лидеров, разжигающих ненависть - Фото
Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)
06.08.2019, 08:48

Экс-президент США подчеркнул, что американцы должны "отвергать слова, исходящие из уст любого лидера, которые питают атмосферу ненависти"

Бывший президент США Барак Обама призвал американцев отвергнуть язык любого из их лидеров, который питает ненависть или нормализует расизм. Об этом сообщает Би-би-си.

Обама не назвал фамилии, но его заявление прозвучало после массовых расстрелов в Техасе и Огайо.

Издание отмечает, что он воздержался от комментариев по поводу противоречивой риторики Трампа в отношении мигрантов, но в понедельник выступил с заявлением.

"Мы должны разумно отвергать слова, исходящие из уст любого лидера, которые питают атмосферу страха и ненависти или нормализуют расистские настроения; лидеров, которые демонизируют тех, кто не похож на нас, или предполагают, что другие люди, включая иммигрантов, угрожают нашему образу жизни, или подразумевают, что Америка принадлежит только одному определенному типу людей", - сказал он.

Обама подчеркнул, что "этому не место в нашей политике и нашей общественной жизни".

5 августа президент США Дональд Трамп осудил "расизм, фанатизм и превосходство белых" и предложил ряд инициатив, которые, по его мнению, помогут предотвращать массовые убийства на почве ненависти.

Американское следствие рассматривает расовую ненависть как один из мотивов подозреваемого в массовом убийстве в супермаркете Эль-Пасо, Техас, когда погибли 20 человек и еще 26 были ранены. Значительная часть пострадавших - латиноамериканского происхождения.

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барак обама
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