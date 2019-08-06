Обама призвал отказаться от лидеров, разжигающих ненависть

Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)

Бывший президент США Барак Обама призвал американцев отвергнуть язык любого из их лидеров, который питает ненависть или нормализует расизм. Об этом сообщает Би-би-си.

Обама не назвал фамилии, но его заявление прозвучало после массовых расстрелов в Техасе и Огайо.

Издание отмечает, что он воздержался от комментариев по поводу противоречивой риторики Трампа в отношении мигрантов, но в понедельник выступил с заявлением.

"Мы должны разумно отвергать слова, исходящие из уст любого лидера, которые питают атмосферу страха и ненависти или нормализуют расистские настроения; лидеров, которые демонизируют тех, кто не похож на нас, или предполагают, что другие люди, включая иммигрантов, угрожают нашему образу жизни, или подразумевают, что Америка принадлежит только одному определенному типу людей", - сказал он.

Обама подчеркнул, что "этому не место в нашей политике и нашей общественной жизни".

5 августа президент США Дональд Трамп осудил "расизм, фанатизм и превосходство белых" и предложил ряд инициатив, которые, по его мнению, помогут предотвращать массовые убийства на почве ненависти.

Американское следствие рассматривает расовую ненависть как один из мотивов подозреваемого в массовом убийстве в супермаркете Эль-Пасо, Техас, когда погибли 20 человек и еще 26 были ранены. Значительная часть пострадавших - латиноамериканского происхождения.