Обострение на Ближнем Востоке. Нетаньяху пообещал усилить обстрелы сектора Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль усилит ракетные удары по сектору Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

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"Мы в разгаре кампании. Со вчерашнего дня Армия обороны Израиля нанесла сотни ударов по ХАМАС и Исламскому джихаду в Газе. Мы поразили командиров и много других важных целей", – сказал Нетаньяху.

СПРАВКА. ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа (с июля 2007 года). ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Евросоюзом, а также запрещен в Иордании и Египте.

По его словам власти решили, что сила атак и их частота будут увеличены, пишет Reuters.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что по меньшей мере 26 палестинцев, включая девять детей, были убиты. Кроме того, 122 человека были ранены в результате воздушных ударов Израиля.

גל תקיפות נוסף בעזה | תיעוד: חיסול בכירי הג'יהאד בדירת המסתורhttps://t.co/7SNGo4gPFb pic.twitter.com/ZkQmlbEhCP — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 11, 2021

В свою очередь Израиль сообщает, что ХАМАС продолжает обстрелы страны – две женщины были убиты и еще несколько человек были ранены из-за прямого попадания ракеты в один из домов в Ашкелоне.

כך נראה המטח לעבר אשקלון לפני כמה דקות. pic.twitter.com/61dJWaS823 — almog boker (@bokeralmog) May 11, 2021

По информации The Times of Israel, ХАМАС обратился к Израилю с призывом о прекращении огня. Сообщается, что израильская сторона отказалась, аргументируя это тем, что ХАМАС "еще не заплатили достаточную цену" за свои нападения.

Вчера в Иерусалиме были столкновения – пострадали около 90 человек.

Сегодня беспорядки из-за ежегодного марша израильтян на Храмовой горе вспыхнули с новой силой, сообщалось о более чем 300 раненых.

Вчера ночью из сектора Газа обстреляли Израиль ракетами, израильские ВВС нанесли ответный удар.

Станислав Стороженко

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