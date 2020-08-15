Окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию - Bloomberg
По данным Bloomberg, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится у власти
Несмотря на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не планирует уезжать из страны, люди из его окружения изучают варианты бегства в Россию в случае отстранения его от власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
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По данным Bloomberg, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится на президентском посту.
Один из источников, близких к Кремлю, сообщил, что некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.
Однако они не исключают, что такая политика может сохранить Лукашенко у власти на какое-то время.
Сегодня Лукашенко заявил, что ему нужно "связаться с Путиным" в ближайшее время.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- 14 августа Лукашенко заявил, что находится в стране, несмотря на слухи о его отъезде за границу.
- LIGA.net ведет хронику происходящего.
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