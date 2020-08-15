UA

Окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию - Bloomberg

15.08.2020, 15:09
Окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию - Bloomberg - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

По данным Bloomberg, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится у власти

Несмотря на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не планирует уезжать из страны, люди из его окружения изучают варианты бегства в Россию в случае отстранения его от власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Bloomberg, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится на президентском посту.

Один из источников, близких к Кремлю, сообщил, что некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

Однако они не исключают, что такая политика может сохранить Лукашенко у власти на какое-то время.

Сегодня Лукашенко заявил, что ему нужно "связаться с Путиным" в ближайшее время.

Читайте также: Протесты в Беларуси. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россия беларусь александр лукашенко Bloomberg бегство

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 