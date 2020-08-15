Окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию - Bloomberg

По данным Bloomberg, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится у власти

Несмотря на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не планирует уезжать из страны, люди из его окружения изучают варианты бегства в Россию в случае отстранения его от власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.

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По данным Bloomberg, некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится на президентском посту.

Один из источников, близких к Кремлю, сообщил, что некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

Однако они не исключают, что такая политика может сохранить Лукашенко у власти на какое-то время.

Сегодня Лукашенко заявил, что ему нужно "связаться с Путиным" в ближайшее время.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко.

президента. ЦИК , что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были властями. Рабочие крупнейших предприятий начали заявил , что находится в стране, несмотря на слухи о его отъезде за границу. 14 августа Лукашенко

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Арина Толина

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